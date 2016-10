POL-SE: Bad Segeberg, Ziegelstraße / Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Bad Segeberg (ots) – Am Montagnachmittag hat die Polizei einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Tankstelle hatte bei einem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen und beobachtet, wie er in einen Audi stieg und losfuhr. Die verständigte Polizei entsandte daraufhin umgehend einen Streifenwagen in den Bereich der Ziegelstraße, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr antreffen. Fast eine Stunde später stießen die Polizistinnen in der Ziegelstraße auf den fahrenden Wagen. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamtinnen deutlich den Geruch von Alkohol bei ihm fest. Da er nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest durchzuführen, nahmen sie den 48- Jährigen zum Zwecke der Blutprobenentnahme mit zur Wache. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest gelang und ergab einen Wert von über 4 Promille. Eine Amtsärztin ordnete die Ausnüchterung des Mannes im Psychiatrischen Zentrum in Rickling an. Da der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den Wagen unberechtigterweise benutzte, muss er sich jetzt diversen Strafverfahren stellen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de