POL-SE: Bad Segeberg / Zug der Nordbahn fährt gegen umgestürzten Baum

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Nachmittag ist ein Zug der Nordbahn zwischen Neumünster und Bad Segeberg gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Gegen 17.20 Uhr stieß der aus Richtung Neumünster kommende Zug kurz vor Bad Segeberg gegen einen umgestürzten Baum. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 51 Fahrgäste im Zug, die bei dem Zusammenstoß unverletzt blieben. Beamte der Bundespolizei und der Landespolizei evakuierten den Zug und begleiteten die Fahrgäste in einen zwischenzeitlich bereitgestellten Bus. Gegen 18.45 Uhr gab die Bundespolizei die Strecke wieder frei. Die betroffene Bahn konnte ihre Fahrt fortsetzen. Der Bahnübergang in der Hamburger Straße in Bad Segeberg war während des Einsatzes gesperrt. Hierdurch kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de