Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 28.02.2018, kam es am späten Nachmittag zu einem körperlichen Übergriff auf eine 32jährige Prostituierte. Die bisherigen Meldungen sind den folgenden Links zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3880138 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3880463 Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: – Mitte 20 bis 30 Jahre alt – kurze dunkle Haare – blaue Augen – schwarz-weißes Tunnelpiercing im linken Ohr – helle Gesichtsfarbe – schlanke Statur Weiter dürfte der Täter seit Mittwoch, den 28.02.2018, Verletzungen nach der Art von Kratzern im Gesicht aufweisen. Der Täter hatte zur Tatzeit einen viertürigen, dunkelblauen PKW möglicherweise der Marke Ford zur Verfügung. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben oder anderweitig zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04551 / 884-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de