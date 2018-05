Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Nachmittag ist es auf der Bundesstraße 206 in Höhe des Ortsteils Schafhaus zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 80-jähriger aus dem Kreis Segeberg gegen 14:20 Uhr mit seinem Toyota in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Rettungskräfte versorgten den Verletzten vor Ort und brachten ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Wagen des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de