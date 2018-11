Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Samstag, den 17.11.18, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 01:45 Uhr, wurde in Barmstedt ein Zigarettenautomat von der Außenwand eines Supermarktes in der August-Christen-Straße gehebelt. Dort fanden die Polizeibeamten den gefüllten Automaten ansonsten fast unversehrt auf einer darunter platzierten Matratze vor. Vermutlich waren der oder die Täter gestört worden, so dass es nicht mehr zu einem Abtransport des Zigarettenautomaten kam. Möglicherweise war auch das Gewicht unterschätzt worden. Die Polizei Barmstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04123-684080 um Hinweise. Wer hat die Tat oder die Vorbereitungshandlungen beobachtet? Wer kann Hinweise zu der Matratze machen oder zu Personen, die die Matratze transportiert haben? Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de