Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter eine größere Menge Kabel von einer Baustelle in Barmstedt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Freitagabend (7. Februar 2020) und Montagfrüh (10. Februar 2020) suchten die Unbekannten eine Baustelle im Nappenhorn auf und entwendeten rund 100 Meter Kupferkabel im Wert von mehreren hundert Euro. In der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlich gelagerten Taten. Die Polizei Barmstedt ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 04123-684080 entgegen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen steht darüber hinaus rund um die Uhr der Polizei-Notruf 110 zur Verfügung.

Quelle: presseportal.de