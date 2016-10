POL-SE: Barmstedt, Erlengrund / Rentnerin wird Opfer von zwei Trickdieben

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagvormittag, den 04.10.16, wurde in Barmstedt eine Rentnerin Opfer eines Trickdiebstahls. Die ältere Dame kam gegen 11.00 Uhr gerade mit ihrem Rollator vom Einkaufen zurück und betrat das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Erlengrund. Hier boten ihr zwei Männer ihre Hilfe an. Einer trug den Rollator die Treppe hoch, während der andere sie stützte. Die Dame erbat ihren Rollator zurück, da sie ohne ihn kaum laufen kann. Die beiden Männer ließen diesen aber im Hochparterre zurück und ließen die Frau fast bewegungsunfähig im Hauseingang zurück. Als es die Rentnerin endlich in ihre Wohnung geschafft hatte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag entwendet wurde. Die Rentnerin beschrieb die Männer als etwa 22-23 Jahre alt und schlank. Sie trugen beide ein hellblaues Hemd und eine dunkle Kleidung und hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Wer kann Angaben zu den beiden Männern machen? Vermutlich hatten Sie die Rentnerin schon am Vormittag beobachtet, als sie bei der Sparkasse und zum Einkaufen war. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

