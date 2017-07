POL-SE: Barmstedt – Folgemeldung zu „Schuppenbrand greift auf Wohnhaus über“ vom 09. Juli 2017

Bad Segeberg (ots) – Am 08. Juli 2017, gegen 18 Uhr, ist es in der Austraße zu einem Schuppenbrand gekommen, der auf das Wohnhaus übergriff. Weiterhin entstanden leichte Brandschäden an einem Transporter. Im Einsatz waren insgesamt 57 Feuerwehrkräfte. Personen wurden nicht verletzt (hierzu siehe auch http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/3680032). Die Untersuchung der Brandstelle hat ergeben, dass eine technische Ursache ausgeschlossen werden kann. Nach Einschätzung des Sachverständigen wird auf Grund von Löschwasserschäden, Ruß im Objekt, Fassaden- und Dachschäden von einer Schadensumme von insgesamt 250.000 Euro ausgegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, diese der Polizei Elmshorn unter 04121 803-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de