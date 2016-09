POL-SE: Barmstedt, Günther-Kuhlke-Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl von Kinderbekleidung aus einem Pkw

Bad Segeberg (ots) – In der Zeit von Montag, den 26.09.16, 21.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, wurde in Barmstedt diverse Kinderkleidung aus einem Pkw entwendet, der in der Günther-Kuhlke Straße abgestellt war. Da es sich um mehrere Kartons mit Kleidung gehandelt hat, wurden diese vermutlich in einem größerem Fahrzeug abtransportiert. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Unter anderem sind die Kleidungsstücke von der Marke „bellybutton.“ Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04121-8030 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de