Bad Segeberg (ots) – Wie der Polizei erst am Sonntag mitgeteilt wurde, kam es am Samstag, den 29.12.18, in Barmstedt zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 72-jährige Radfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde. Die 72-jährige Barmstedterin fuhr mit ihrem Pedelec gegen 18:15 Uhr auf dem rechten Radweg der Moltkestraße in Richtung Innenstadt. Hierbei ist sie aus bisher unbekannten Gründen gestürzt. Dabei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang noch nicht geklärt ist, bittet die Polizei um Mithilfe. Wer hat den Unfall beobachtet? Gesucht werden in diesem Zusammenhang auch zwei Radfahrer, die den Radweg zum Unfallzeitpunkt in entgegengesetzte Richtung befuhren. Bitte melden Sie sich dringend bei der Polizei Barmstedt unter 04123-684080. Eventuelle Rückfragen von Journalisten bitte bis 14:15 Uhr unter 0151-11717416. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

