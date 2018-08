Bad Segeberg (ots) – Aufgrund von technischen Problemen ist die Polizeistation in Barmstedt telefonisch derzeit nicht erreichbar. Bei Bedarf wenden sie sich bitte unter der Telefonnummer 04121 / 803-110 an das Polizeirevier in Elmshorn oder in dringenden Fällen an den Polizeinotruf 110. Vielen Dank für das Verständnis. Sobald die technischen Probleme behoben sind, werden wir sie darüber informieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de