Bad Segeberg (ots) – An der Grund- und Gemeinschaftsschule in Barmstedt ist es zwischen vergangenem Sonntag und Montag zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Der Schulhausmeister bemerkte am Montagmorgen gegen 7 Uhr den mit schwarzer Sprühfarbe angebrachten, etwa 60 x 20 cm großen Schriftzug „DANA“, der sich in einer Fensteröffnung der Außenfassade auf der Rückseite des Gebäudes befand. Den oder die Täter hatte der Hausmeister nicht bemerkt. Er sei sich jedoch sicher, dass der Schriftzug am Sonntag gegen 16:30 Uhr noch nicht dort gewesen sei. Die Polizei bittet etwaige Zeugen, ihre Beobachtung der Polizei Barmstedt unter 04123-684080 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de