Bad Segeberg (ots) – Am 20.08.19 ist es in Barmstedt zu einem Parkunfall gekommen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Gegen 18 Uhr stieß ein 56jähriger beim Einparken mit seinem Opel auf einem Discounter-Parkplatz in der Marktstraße gegen ein anderes Auto. Hinzugerufene Beamte der Polizeistation Barmstedt nahmen den Verkehrsunfall vor Ort auf. Dabei stellten sie deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Mann aus dem Kreis Pinneberg wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 1300 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

