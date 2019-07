Bad Segeberg (ots) – Die Polizei Barmstedt warnt vor Anrufen von falschen Polizeibeamten. Am heutigen Vormittag ist es in Barmstedt zu einer sehr auffälligen Häufung von falschen Polizeianrufen gekommen. Bei vorwiegend älteren Menschen rief ein bislang unbekannter Mann an und gab sich als Polizist aus. Der falsche Polizist verunsicherte die Mitbürgerinnen und Mitbürger, indem er behauptete, Wertgegenstände abholen zu müssen. Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger verhielten sich richtig, brachen das Gespräch sofort ab und informierten die „richtige“ Polizei in Barmstedt. Die Polizei rät, keine persönlichen Daten herauszugeben und sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Ebenso sollen kein Bargeld oder andere Wertgegenstände übergeben werden oder Auskünfte zu den persönlichen Vermögensverhältnissen gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de