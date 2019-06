Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Dienstag, den 25. Juni 2019, hat eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Seestraße einen geparkten Ford angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Der später angefahrene silberfarbene Ford wurde durch eine 78-Jährige aus Bad Bramstedt um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz bei dem Restaurant geparkt. Als sie gegen 17:00 Uhr zurückkehrte, fand sie ihr Auto im linken Heckbereich beschädigt vor. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Die Beamten der Polizei Barmstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04123 684080 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de