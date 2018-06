Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es in der Hemdinger Straße zu einem Diebstahl eines C-Klasse Mercedes gekommen. Der Besitzer bemerkte am Samstagmorgen (23.06.18) um 08.20 Uhr, dass der Mercedes nicht mehr auf dem Parkplatz stand. Er hatte den Wagen am Freitagabend um 21.00 Uhr vor dem Grundstück seines Mehrfamilienhauses in der Hemdinger Straße auf einer Parkfläche abgestellt. Bei dem Mercedes handelt es sich um einen fast neuen Wagen, der vor circa zwei Monaten zum ersten Mal zugelassen war. Es war eine Limousine vom Typ C 200, Farbe grau. Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegengenommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Holger Matzen Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de