Bad Segeberg (ots) – Am Montag führte der Technik-Trupp des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg eine Geschwindigkeitsmessung auf der K 10 (Hemdinger Straße) zwischen Bevern und Hemdingen durch. In der Zeit von 15:00 – 20:00 Uhr überschritten 50 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Negativer Spitzenreiter war ein BMW aus dem Kreis Segeberg, der mit vorwerfbaren 84 km/h deutlich zu schnell unterwegs war. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld von 600,- EUR, 2 Punkte im Verkehrszentralregister und ein Fahrverbot von 3 Monaten. Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg wird auch zukünftig weitere Geschwindigkeitsmessungen in dem Bereich durchführen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de