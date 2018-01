Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es zu einem Einbruch in eine Einkaufspassage Beim Denkmal / Ecke Sandfurt gekommen, bei dem Unbekannte weiterhin einen Geldautomaten gewaltsam geöffnet haben. Angestellte stellten heute Morgen entsprechende Schäden fest und informierten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gewaltsam in das Gebäude ein und öffneten anschließend den in der Passage aufgestellten Geldausgabeautomaten. Die Höhe des Diebesgutes steht bisher nicht fest. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht entsprechend Zeugen, die während der Nacht im Bereich des Tatortes möglicherweise Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de