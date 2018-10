Bad Segeberg (ots) – Auf dem Hohenhorster Weg ist es am vergangenen Freitagabend, den 19. Oktober 2018, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie einen flüchtigen Autofahrer sucht. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge begegneten sich gegen 22.30 Uhr zwei PKW auf einem schmalen Teilstück der Fahrbahn nach einem Kurvenbereich. Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus Barmstedt kam daraufhin mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit dem schwarzen Golf in einen angrenzenden Graben. Der Mann blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Audis wich zwar ebenfalls nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden, setzte seine Fahrt daraufhin jedoch unbeirrt fort. Möglicherweise handelt es sich bei dem Audi um einen A6 Kombi. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem in Rede stehenden Audi A6 machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04106-63000 der Polizei Quickborn mitzuteilen. Weiter fordert die Polizei den Fahrer des PKW auf, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

