POL-SE: Bilsen – Polizei schnappt Einbrecher im Laufschritt

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht ist es in Bilsen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude im Bereich der Dorfstraße gekommen, infolgedessen die Polizei einen jungen Mann festgenommen hat. Ein aufmerksamer Zeuge vernahm gegen 23.40 Uhr das Klirren einer Fensterscheibe auf dem Firmengelände, ohne jedoch eine verdächtige Person zu registrieren. Er wählte umgehend die 110 und teilte den Beamten der Regionalleitstelle West seine Wahrnehmungen mit. Während eine Streife vor Ort eine eingeschlagene und geöffnete Fensterscheibe auf der Anlage feststellte, meldete sich nahezu zeitgleich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und wies die Beamten am Telefon auf eine verdächtige Person im Bereich des Vielmoorweges hin. Dank der frühzeitigen Hinweise einhergehend mit dem Einsatz mehrerer Streifenwagen konnten die alarmierten Polizisten nur wenige Minuten später einen 18-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Kieler Straße festnehmen. Der junge Mann aus Pinneberg, welcher zuvor das vollständig mit einem Zaun umfriedete Firmengelände betreten und sich im weiteren Verlauf gewaltsam einen Zugang zu dem Objekt verschafft hatte, hatte beim Anblick der Polizei zwar zunächst fußläufig die Flucht angetreten, konnte sich der Festnahme durch die körperlich fitten Beamten jedoch nicht mehr entziehen. Der bereits in der Vergangenheit als Dieb in Erscheinung getretene Mann zeigte sich im Rahmen einer späteren Vernehmung in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizei Pinneberg geständig. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de