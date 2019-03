Bad Segeberg (ots) – Heute, gegen 14:40 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 4 in Bilsen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Zwei Personen haben dabei tödliche Verletzungen erlitten. Mitarbeiter des Rettungsdienstes haben eine weitere Person mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/4225618). Ein Pressesprecher der Polizei befindet sich am Unfallort. Wir werden nachberichten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de