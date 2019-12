Verdächtiger nach Unfall mit Fahrerflucht ermittelt Nach dem tödlichen Unfall mit Fahrerflucht in Reinbek an der Hamburger Stadtgrenze haben die Behörden einen Verdächtigen ermittelt. Wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizei Ratzeburg am Montagabend mitteilten, erhielten die Ermittler einen Hinweis auf ein Fahrzeug, das an der Beifahrerseite

Neue Verbindung zu Russland: Putin gibt umstrittene Krim-Brücke für Zugverkehr frei Taman (dpa) - Mit einer Zugfahrt auf der längsten Brücke Russlands und Europas hat Präsident Wladimir Putin den Bahnverkehr zur Schwarzmeer-Halbinsel Krim freigegeben. Das russische Staatsfernsehen zeigte in einer Live-Sendung, wie Putin zuerst beim Lokführer in der Kabine stand. "Pojechali" - "Los

Stadtwerke Quickborn: Trinkwasser verunreinigt Wegen Verunreinigungen im Trinkwasser haben die Stadtwerke Quickborn in ihrem Bereich des Versorgungsnetzes dazu aufgerufen, Wasser etwa vor dem Trinken abzukochen. Bei einer Überprüfung seien bakterielle Verunreinigungen gefunden worden. Betroffen sind die Gemeinen Quickborn, Bevern, Bullenkuhlen,

Holstein Kiel: Stürmer Janni Serra erleidet Muskelfaserriss Kurz vor der Winterpause hat sich ein weiterer Spieler von Holstein Kiel verletzt: Janni Serra erlitt gegen Sandhausen einen Muskelfaserriss und muss über Weihnachten kürzer treten. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beklagt in Janni Serra einen neuen verletzten Spieler. Der 21 Jahre alte Stürmer ha

Krämer-Nachfolger: Wollitz neuer Trainer bei Drittligist 1. FC Magdeburg Magdeburg (dpa) - Nur einen Tag nach der überraschenden Trennung von Stefan Krämer hat der Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg in Claus-Dieter Wollitz bereits einen neuen Cheftrainer gefunden. Wie der Club aus Sachsen-Anhalt mitteilte, erhält der 54-Jährige beim FCM einen Vertrag bis Ende Juni 2021.

"Schnapsidee" wird Weltrekord: Tannenbaum aus Kornflaschen Der in Schleswig-Holstein aus 5038 Kornflaschen gebaute Weihnachtsbaum ist zum weltweit größten Weihnachtsbaum aus Glasflaschen gekürt worden. Wie das Hamburger Rekord-Institut Deutschland (RID) am Montag mitteilte, darf sich die Glaspyramide nun offiziell mit dem Weltrekord-Prädikat schmücken. Er h

Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Groß Kummerfeld Groß Kummerfeld (dpa/lno) - Ein Motorroller-Fahrer ist nach einem Unfall in Groß Kummerfeld (Kreis Segeberg) seinen Verletzungen erlegen. Der 71-Jährige war am Samstagabend auf gerade Strecke in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit d

Beste Besucherzahlen seit 14 Jahren im Multimar Wattforum Das Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland) hat die höchsten Besucherzahlen seit 14 Jahren. Rund 200 000 Gäste wurden 2019 in der Wattenmeerausstellung gezählt. Damit habe sich das Nationalpark-Zentrum als ein touristischer Leuchtturm und Besuchermagnet an Schleswig-

Feuer in Altenheim in Stockelsdorf Ein Feuer hat in der Nacht zum Montag in einem Seniorenheim in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) einen Gebäudeschaden angerichtet. Dort brannten neben einem Sessel und einem Stuhl auch die dahinterliegende Tapete sowie eine Holzpaneele, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Teil der Bewohner musst