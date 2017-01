POL-SE: Bimöhlen, Bimöhler Straße / Tödlicher Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots) – Am Montagabend ist es auf der Kreisstraße 111 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person tödlich verletzt worden ist. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 20- jähriger Mann mit einem grünen VW die Bimöhler Straße aus Richtung Großenaspe kommend in Richtung Bad Bramstedt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Chausseebaum. Rettungssanitäter, Polizisten und Kameraden der Feuerwehr eilten umgehend zur Unfallstelle. Der schwer verletzte Fahrer aus Neumünster konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Der schwer verletzte 20-jährige Beifahrer war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bramstedt aus dem Fahrzeuginneren gerettet werden. Rettungssanitäter brachten den jungen Mann aus Neumünster in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Die Polizei zog zur Klärung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen hinzu. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro. Die Polizei Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die unbekannte Zeugin, die möglicherweise vor dem Unfall von dem VW Golf überholt wurde und an der Unfallstelle angehalten hatte, sich unter 04192/39110 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de