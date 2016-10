POL-SE: Blunk, Landesstraße 68 / Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend, gegen 23.50 Uhr, ist es auf der Landstraße 68 zwischen Blunk und Tensfeld zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem die alleinbeteiligte Fahrerin schwer verletzt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 19-jährige Fahrerin die Landestraße 68 in Richtung Tensfeld, als sie in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, geradeaus über die Gegenfahrbahn fuhr und frontal mit einem Baum kollidierte. Die Feuerwehren aus Tensfeld, Blunk und Bornhöved befreiten die eingeklemmte Fahrerin aus dem Kreis Segeberg aus dem stark verformten Fahrzeug. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Insassen zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befanden, suchten die eingesetzten Feuerwehrmänner und -frauen unter Zuhilfenahme von Wärmebildkameras die Unfallstelle großräumig ab. Es wurden keine weiteren Personen aufgefunden. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. An dem verunfallten VW Golf entstand Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen musste den Unfallwagen mit einem Kran bergen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de