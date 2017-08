Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in Blunk zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen ein 35jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg schwer verletzt wurde. Gegen 6:00 Uhr befuhr der Lkw-Fahrer mit einem leeren Muldenauflieger die L 68 in Richtung Groß Rönnau. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab auf die Bankette und rammte nach etwa 50 m einen Baum. Auf Grund des aufgeweichten Bodens bekam das Fahrzeug eine Schräglage, sodass es mit der rechten Seite auflag. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für längere Zeit vollständig gesperrt werden und es entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.000,- EUR. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de