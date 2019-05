Bad Segeberg (ots) – Am Donnerstag, den 16.05.19, verletzten sich zwei Personen bei einem Feuer in einem Landgasthof in Blunk. Der Brand brach gegen 22:30 Uhr in der Wäschekammer des Landgasthofes in der Segeberger Straße aus. Der Eigentümer hatte noch vergeblich versucht, das Feuer selbst zu löschen. Die Freiwillige Feuerwehr konnte dann bereits um 23:25 Uhr „Feuer aus“ vermelden. Rettungssanitäter brachten den Eigentümer und seine Ehefrau wegen einer Rauchgasvergiftung in eine Segeberger Klinik. Drei Hotelgäste hatten sich nach Auslösen der Rauchmelder selbstständig ins Freie begeben. Sie blieben unverletzt. Ein weiterer Gast wurde durch die Feuerwehr geweckt und gerettet. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de