Bad Segeberg (ots) – Bereits am letzten Freitag soll es in den Abendstunden in Bönningstedt zu einer Auseinandersetzung mit bislang nicht weiter bekannten Personen gekommen sein. Der Vorfall soll sich gegen 23:00 Uhr zwischen den Straßen Bendloh und Lerchenweg im Bereich eines Spielplatzes ereignet haben. Dabei soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und einer Frau gekommen sein. Alle drei werden auf Anfang bis Mitte 20 Jahre geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu den Personen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 04101 / 202-0 mit der Polizei in Pinneberg in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de