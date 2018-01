Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag ist es in der Winzeldorfer Straße in Bönningstedt zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem Unbekannte einen Tresor als auch ein Auto gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der/die Täter zwischen 18:00 und 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten einen Tresor. Zum Abtransport verwendeten sie offenbar den in der Garage stehenden schwarzen VW Touran, Baujahr 2016, der Hauseigentümer. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich ebenfalls im Haus. Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, fanden Spaziergänger den Tresor im Bereich Kisdorf ungeöffnet auf. Dieser konnte an einem von der Ulzburger Straße zwischen Strietkamp und Hamburger Straße (Henstedt-Ulzburg) abgehenden Wanderweg aufgefunden werden. Nördlich der Ulzburger Straße beginnt hier ein Naturlehrpfad. Die SOKO Wohnung bei der Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise Fahrzeuge oder Personen an dem besagten Wanderweg beobachtet haben. Etwaige Hinweise nimmt die Sonderkommission unter 04101 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

