Bad Segeberg (ots) – Im Bereich der Ahornstraße ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Motorrad-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Bislang unbekannte Fahrzeugdiebe entwendeten in der Zeit von 23 Uhr bis 7.30 Uhr am Folgetag eine auf einem Privatgrundstück unter einem Carport abgestellte Maschine des Herstellers Kawasaki und flüchteten mitsamt der schwarzen Z900 E im Wert von etwa 10.000 Euro in unbekannte Richtung. Hinweise zu dem Diebstahl sowie zu dem Verbleib des Motorrades nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de