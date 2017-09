Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es in Bönningstedt zu insgesamt vier Sachbeschädigungen an verschiedenen Stromverteilerkästen gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa 1.500 Euro. Unbekannte zerstörten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Bahnhofstraße zwei nebeneinander am Fahrbahnrand befindliche Stromkästen, indem sie diese komplett aus der Verankerung rissen und umkippten. In derselben Nacht beschädigten vermutlich dieselben Personen zwei weitere Stromkästen in der Straße Bendloh, Ecke Op’n Barg. Auch hier rissen Unbekannte die Verteilerkästen mittels körperlicher Gewalt aus ihrer Halterung und drückten sie nach hinten auf eine angrenzende Grünfläche. Hinweise auf einen entsprechenden Verkehrsunfall haben sich bislang nicht ergeben, so dass die Polizei derweil von einer mutwilligen Zerstörung der Verteilerkästen ausgeht. Im Rahmen der Ermittlungen bitten die Beamten der Polizeistation Bönningstedt unter 040-55601090 um Zeugenhinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de