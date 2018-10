Bad Segeberg (ots) – Seit dem 01. Oktober 2018 ist die Polizeihauptkommissarin Isabel Müller die neue Leiterin der Bönningstedter Polizeistation. Die 48-Jährige begann ihre Ausbildung bei der Polizei im Jahre 1991. Da sie fast ausnahmslos im Kreis Pinneberg arbeitete, kennt sie den Bereich wie ihre Westentasche. Zuletzt leitete Frau Müller eine Dienstgruppe bei der Einsatzleitstelle und war insgesamt langjährig bei den Einsatzleitstellen in Pinneberg und Elmshorn eingesetzt. Isabel Müller freut sich auf die neue Herausforderung und die neuen Aufgabenfelder, die die Leitung einer Dienststelle mit sich bringt. Interessierten Medienvertretern bietet Frau Müller am kommenden Mittwoch, 24.10.2018, um 14.00 Uhr die Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch. Als Vertreter des unmittelbar übergeordneten Polizeireviers Rellingen steht dessen stellvertretender Revierleiter, Polizeihauptkommissar Matthias Lüdke, dann ebenfalls für Ihre Fragen zur Verfügung. Der Termin findet in den Räumlichkeiten der Polizeistation Bönningstedt in der Kieler Straße 103 in 25474 Bönningstedt statt. Anmeldungen erbitten wir telefonisch unter 04551 884-2020 oder per E-Mail unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de