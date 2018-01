Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in Bönningstedt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW gekommen. Um 08:39 Uhr wollte ein Fußgänger die Kieler Straße in Richtung der Straße Ellerhorst überqueren. Nachdem er die Fahrbahn in Richtung Süden überquert hatte, blieb er auf einer Sperrfläche in der Fahrbahnmitte (Kieler Straße) stehen. Dann wollte er die verbleibende Fahrbahn in Richtung Norden überqueren. Dabei achtete er allerdings nicht auf einen PKW-Fahrer der die Kieler Straße mit seinem Nissan in Richtung Norden befuhr. Trotz sofortiger Bremsung kam es auf der Kieler Straße zum Zusammenstoß. Der 57-jährige Fußgänger aus Mecklenburg-Vorpommern kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das UKE Hamburg. Der 63-jährige PKW-Fahrer aus Rellingen blieb unverletzt. Die 60-jährige Beifahrerin erlitt einen Schock. Die Beifahrerin kommt ebenfalls aus Rellingen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

