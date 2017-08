Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Abend bzw. in der vergangenen Nacht ist es in Bönningstedt zu mehreren Sachbeschädigungen an verschiedenen Fahrzeugen gekommen. Den dadurch entstandenen Schaden schätzt die Polizei mittlerweile auf etwa 5.000 Euro. Unbekannte warfen auf der Route Hasloher Weg / Ellerbeker Straße / Ostermoorweg / Deepenwischenweg / Garstedter Weg bei insgesamt 10 Autos die Front- oder Seitenscheiben ein. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nehmen die Ermittler der Polizei Bönningstedt unter der Rufnummer 040/55601090 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

