Handball-Bundesliga: Flensburg-Handewitt holt Kreisläufer Heinl zurück Flensburg (dpa) - Kreisläufer Jacob Heinl kehrt zum deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt zurück. Wie die Norddeutschen mitteilten, beendet der 33-Jährige sein Engagement beim dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Heinl soll Simon Hald ersetz

Kabinett startet Bundesratsinitiative gegen überhöhte Mieten Schleswig-Holsteins Landesregierung hat eine Bundesratsinitiative gegen überhöhte Mieten beschlossen. "Wir müssen das unwirksame Instrument der Mietpreisbremse durch geeignete Maßnahmen ablösen", sagte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel. Die Regier

60-Jähriger gesteht, Nachbar im Streit erschossen zu haben Weil er seinen Nachbarn wegen eines Streits um seine Hunde mit einer Schrotflinte erschossen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Potsdam lebenslange Haft für einen 60-Jährigen gefordert. Das bestätigte das Landgericht Potsdam am Dienstag auf Nachfrage. Zunächst hatten die "Potsdamer Neuesten Nach

Riesige Feuer in Kalifornien: Waldbrände treiben auch Arnold Schwarzenegger in die Flucht San Francisco/Washington (dpa) - Der US-Westküstenstaat Kalifornien hat weiter mit schweren Bränden zu kämpfen. Ein neues Feuer plagt nun die Menschen in Los Angeles. In einer waldigen Gegend nahe dem weltberühmten Getty-Kunstmuseum im Westen der Metropole brach am Montag ein weiterer Brand aus. Auf

Höchste Flatterulme Brandenburgs in der Märkischen Schweiz Auf der Suche nach der höchsten Flatterulme in Brandenburg sind Wissenschaftler in Buckow (Märkische Schweiz) fündig geworden. Die Ulme wurde am Dienstag zusammen mit Schülern der nahegelegenen Bertolt-Brecht-Schule der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Exemplar der Flatterulme, Baum des Jahres 2019,

Nach Gewaltverbrechen in Teltow wird gegen Ehemann ermittelt Nach dem Tod einer 60-Jährigen in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ermittelt die Staatsanwaltschaft Potsdam gegen ihren Ehemann. "Wir ermitteln gegen ihn wegen Totschlags", sagte eine Sprecherin der Behörde am Dienstag auf Nachfrage. Gegen den 57-Jährigen sei bereits ein Haftbefehl erlassen wor

"Bauer sucht Frau": Die erste Dame flüchtet unter Tränen vom Hof Nicht überall zünden die Liebesfunken: In der Hofwoche kullern die Tränen. Die Auserwählte Anke will Bauer Sven aus Brandenburg schon wieder verlassen. Die Hofwoche ist in vollem Gange, die Liebessuchenden lernen sich besser kennen. Doch nicht bei jedem Paar nimmt dies ein gutes Ende. Eine Dame ent

Geplanter Riesenkredit nur von Linksfraktion kritisiert Die Linke-Fraktion im Brandenburger Landtag hat den von der künftigen rot-schwarz-grünen Koalition geplanten Milliardenkredit für Investitionen in die Infrastruktur scharf kritisiert. "Aus unserer Sicht ist dieses angebliche Investitionsprogramm in Wahrheit eine Art Rücklage für die Landesregierung"