Bad Segeberg (ots) – In den vergangenen Tagen ist im Bereich einer Verbindungsstraße zwischen der Mühlenstraße und der Bramstedter Landstraße diverser Sperrmüll und Elektroschrott abgelegt und somit in unzulässiger Weise entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hinweise. Unbekannte luden insbesondere ein rotes Sofa, einen Geschirrspüler, eine Lautsprecherbox und vier alte Radblenden in einem Waldstück unweit eines Feldwegs hinter dem dortigen Motorcrossplatz ab und entfernten sich anschließend. Eine derartige Ablagerung von Abfällen stellt eine Straftat gemäß § 326 StGB dar. Die Umweltermittler beim Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter 04101-2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de