Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tag ist es um 06:43 Uhr zu einem tödlichen Unfall in der Nähe des Bahnübergangs Hanredder in Bokholt-Hanredder gekommen. Ein 31-jähriger aus Elmshorn wurde in der Nähe des Bahnübergangs von dem Triebwagen eines Regionalzuges erfasst und tödlich verletzt. Der Zug befand sich auf dem Weg von Elmshorn in Richtung Barmstedt. Die genaueren Umstände, die zu dem Unglück geführt haben, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. In dem Regionalzug befanden sich noch fünf weitere Personen. Diese blieben unverletzt. Der Zugführer wurde durch einen Notfallmanager der Regionalbahn betreut. Die Bahnstrecke ist wieder frei. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

