POL-SE: Bombendrohung im Seniorenwohnpark Pinneberg

Bad Segeberg (ots) – Am heutigen Tage gegen 15:21 Uhr hat ein Anrufer der Mitarbeiterin eines Seniorenwohnheimes in Pinneberg, Mühlenstraße, mitgeteilt, dass dort demnächst eine Bombe explodieren wird. Die Polizei wurde umgehend informiert und hat umgehend alle notwendigen Sofortmaßnahmen eingeleitet. Der Bereich wurde mit allen verfügbaren Streifenfahrzeugen aufgesucht und weiträumig abgesperrt. Die über 100 Hausbewohner wurden zügig evakuiert und mit angeforderten Bussen der Pinneberger Verkehrsgesellschaft in eine nahegelegene Sporthalle verbracht. Die nicht gehfähigen Bewohner wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes abtransportiert. Mit Suchhunden der Polizei wird nun das Gebäude nach Sprengstoff durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen durch den Abtransport oder die Verlegung verletzt. Parallel wird nun eine Versorgung der Evakuierten mit Lebensmitteln und Trinkwasser organisiert. Vor Ort sind Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes mit Notärzten. Die Bürgermeisterin der Stadt Pinneberg wurde über den Vorfall informiert und ist ebenfalls am Einsatzort eingetroffen. Es wird nachberichtet, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Kai Hädicke-Schories Telefon: 040-52806-205 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de

Quelle: presseportal.de