POL-SE: Boostedt, Bahnhofstraße Versuchter Einbruch in die Sparkasse Südholstein

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es zu einem versuchten Einbruch in das Gebäude der Sparkasse Südholstein gekommen. Gegen 00.30 Uhr schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich der Sparkasse ein und kletterten durch das Fenster in ein Büro der Bank. Die Täter versuchten vergeblich die Scheibe der verschlossenen Bürotür zu zerstören, um in den Geldautomatenraum zu gelangen. Als dies scheiterte, verließen sie unverrichteter Dinge das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Eine Anwohnerin sah zur Tatzeit, dass sich zwei Männer von dem Gebäude entfernten. Die Zeugin schätzt das Alter der beiden auf 17 bis 25 Jahre, beide waren dunkel gekleidet, einer der beiden trug eine auffällige Schirmmütze in neonrosaner Farbe. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de