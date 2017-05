POL-SE: Boostedt / Einladung für Pressevertreter

Bad Segeberg (ots) – Am Mittwoch, den 10.05.17, findet von 10.00 bis 12.00 Uhr, die Einweihungsfeier für die neue Polizeistation Landesunterkunft Boostedt statt. Interessierte Pressevertreter sind herzlich eingeladen, der Feierlichkeit beizuwohnen. Neben dem Leiter dieser Polizeistation, Polizeihauptkommissar Nils Schröder, und dem ständigen Vertreter des Behördenleiters der Polizeidirektion Bad Segeberg, dem Polizeidirektor Jan Lewering, werden unter anderem der Innenminister Stefan Studt, der Landespolizeidirektor Ralf Höhs und sein ständiger Vertreter Joachim Gutt sowie Vertreter von allen beteiligten Einrichtungen in der Landesunterkunft erwartet. Für unsere Planung bitten wir unter pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de bis zum 09.05.17, 10.00 Uhr, um eine Anmeldung. Die Feierlichkeit findet auf der Polizeistation Landesunterkunft Boostedt, Neumünsterstraße 110, in 24598 Boostedt, auf dem Gelände der Landesunterkunft statt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de