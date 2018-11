Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen des Projektes Verkehrssicherheit rund um das Fahrrad, Aktion – „Schon gecheckt“, führten Polizeibeamte von der Polizeistation Boostedt zusammen mit einem Beamten des Sachgebietes Prävention heute Morgen eine Fahrradkontrolle vor der Grund-und Gemeinschaftsschule Boostedt durch. In der Zeit von 07:00 bis 07:30 Uhr wurden insgesamt 36 Fahrräder kontrolliert. An 17 Rädern wurden Beanstandungen festgestellt, meist eine defekte oder fehlende Beleuchtung bzw. defekte Bremsen. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig und gut erkannt zu werden. Dazu gehören der ordnungsgemäße Zustand des Rades und die richtige Kleidung genauso wie die Einhaltung der Verkehrsregeln. Die Polizeidirektion Bad Segeberg führt die Aktion „Schon gescheckt“ bereits seit 2007 gemeinsam mit den Verkehrsaufsichten der Kreise Segeberg und Pinneberg, den Kreisverkehrswachten Segeberg und Pinneberg sowie der Ortsverkehrswacht Norderstedt durch. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de