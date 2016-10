POL-SE: Boostedt, Neumünsterstraße / Geldautomatenaufbruch

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem Geldautomatenaufbruch in einer Bankfiliale in der Neumünsterstraße in Boostedt gekommen. Gegen 7.30 Uhr bemerkte ein Kunde, dass der Geldautomat in dem unverschlossenen Kundenraum eine Störmeldung zeigte und eine verschlossene Tür zu einem angrenzenden Raum aufgehebelt worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass Unbekannte in den Nebenraum eingedrungen waren, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Dort hebelten die Täter mit erheblichem Kraftaufwand die Rückwand des Geldautomaten auf, um an die Geldscheine zu gelangen. Die Täter entnahmen einen niedrigen, sechsstelligen Geldbetrag aus dem Automaten und flüchteten. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere Hundehalter, die am Samstag zur späten Stunde in der Neumünsterstraße spazieren gewesen sein sollen, werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder sonstige Auffälligkeiten bei der Polizei zu melden. Wer Hinweise zu dem Aufbruch geben kann, meldet sich bitte unter 04551/8840. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de