POL-SE: Boostedt, Neumünsterstraße / Polizei bittet um Mithilfe nach einer Brandstiftung

Bad Segeberg (ots) – Am Samstagabend, den 25.03.17, brannte in Boostedt eine Lagerhalle in der Neumünsterstraße. Bei den Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Bad Segeberg ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Tatverdächtig sind zwei Jugendliche, die direkt vor der Tat mit der AKN von Neumünster nach Boostedt gefahren sind und dann das Grundstück der Halle betreten haben. Wer kann Hinweise zu den beiden Personen auf den Videoprints machen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551-8840 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de