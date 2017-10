Bad Segeberg (ots) – Seit gestern, 14:00 Uhr, wird die 79-jährige Dietlinde Helga Hobus vermisst. Frau Hobus ist aus einer Alten- und Pflegeeinrichtung in der Bergstraße in Boostedt abgängig. Die vermisste Person leidet unter Alzheimer und ist desorientiert. Die Suche vor Ort verlief bislang negativ. Eingesetzten Suchhunden der Polizei gelang es, eine Fährte aufzunehmen, die sich allerdings in der Neumünsterstraße in Boostedt wieder verliert. Auch an zwei möglichen Anlaufadressen in Neumünster konnte Frau Hobus nicht angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen dauern an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Frau Hobus sieht, wird gebeten, sich unter dem Notruf 110 sofort mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die vermisste Person kann wie folgt beschrieben werden: 158 cm groß, 65kg schwer, normale Statur, kurze weiße Haare, Brille. Sie ist mit einer grauen Hose, einem dunklen Pullover und blauen Socken bekleidet. Frau Hobus trägt vermutliche keine Schuhe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de