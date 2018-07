Bad Segeberg (ots) – Seit gestern sind die drei Beamten der Polizeistation Boostedt in ihren neuen Räumlichkeiten innerhalb der Amtsverwaltung Boostedt-Rickling untergebracht. Nach wie vor befinden sich die Diensträume unter dem Dach des Amtsgebäudes – jetzt allerdings im Erdgeschoss des auf der linken Seite entstandenen Anbaus. Ein großes Schild weist den Weg zum Eingang der Polizeistation, die von der Straße Twiete aus zu erreichen ist. Die Anschrift der Wache mit der Hausnummer 9 in der Twiete ist geblieben. Auch die telefonische Erreichbarkeit (04393 710) hat sich nicht geändert. Die örtlichen Polizisten freuen sich nun darauf, sich in den neuen Räumen einzurichten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de