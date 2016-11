POL-SE: Bornhöved, Achtern Diek / Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten; Polizei erbittet Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstagabend, den 09.11.16, kam es in Bornhöved zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in der Straße „Achtern Diek.“ Gegen 19.45 Uhr hatte der Täter versucht den Automaten gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchtete er ohne Beute mit einem Fahrrad in Richtung Segeberger Straße. Er wurde von einer Zeugin wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,80 m groß, bekleidet mit einer dunklen Winterjacke mit Rautenmuster auf den Ärmeln. Eine Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Wer Hinweise zu der Tat oder zur Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Trappenkamp unter 04323-805270 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de