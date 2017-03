POL-SE: Bornhöved – Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl

Bad Segeberg (ots) – In der vergangenen Nacht haben Unbekannte auf einem Reiterhof im Katenlandsweg einen kleinen roter Radlader entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam einen Zugang zu einer Lagerhalle und fuhren mit dem Gefährt über die angrenzenden Felder bis zu einem Sandweg kurz vor dem Ortseingang Trappenkamp. Dort verluden sie den in auffallend roter Farbe lackierten Radlader mit weißem Sitzaufbau vermutlich in einen LKW, ein Fahrzeug der Sprinterklasse oder auf einen Anhänger und fuhren davon. Der Wert des Radladers wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweis zu dem Diebstahl nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Trappenkamp unter 04323-805270 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de