Bad Segeberg (ots) – In dem Zeitraum von Freitag, 22.12.2017, bis Dienstag, 26.12.2017, sind in Bornhöved mehrere Straßenlaternen beschädigt worden. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Montag auf Dienstag in den Straßen Alter Bahndamm, Malmöweg, Achtern Diek und Moorblick die „Schutzgläser“ und Leuchtmittel von mindestens 20 Straßenlaternen. Unter einigen Laternen wurden kleine, weiße Kugeln gefunden, so dass als Tatmittel sogenannte Softairwaffen in Betracht kommen könnten. Die Höhe des Sachschadens liegt bislang nicht vor. Wer in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen gesehen oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04323 / 805270 mit der Polizei in Trappenkamp in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de