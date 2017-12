Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Samstag ist ein Auto im Kreisverkehr an der K 52/Ricklinger Straße (Brücke über die A 21) zunächst verunfallt und anschließend entgegen der Fahrtrichtung in einen weiteren Kreisverkehr eingefahren. Gegen 18:00 Uhr befuhr ein 89-Jähriger mit seinem grauen VW Polo die Ricklinger Straße/K 52 von Trappenkamp kommend und passierte den ersten Kreisverkehr an der Brücke über die A 21 vorschriftsmäßig, touchierte jedoch beim Ausfahren die Außenleitplanke und setzte seine Fahrt fort. In den zweiten Kreisverkehr in Fahrtrichtung Tensfeld fuhr der Rentner allerdings links herum, also entgegen der Fahrtrichtung, ein. Hierbei musste ein aus Richtung Bornhöved kommender Wagen ausweichen. Zeugen brachten den VW schließlich zum Anhalten und informierten die Polizei, die den Führerschein sicherstellte. Die Polizeistation Trappenkamp hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt den oder die FahrerIn des ausweichenden Autos, zu dem keine näheren Hinweise vorliegen. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter 04323 805270 bei der Polizei Trappenkamp. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de