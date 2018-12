Bad Segeberg (ots) – Am Sonntag, den 30.12.18, nimmt in Borstel ein Betrunkener ein Verkehrsschild mit. Gegen 02:20 Uhr fährt ein Mann mit einem Pkw in Borstel auf der Hamburger Straße. In Höhe der Einmündung nach Oering kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfährt ein Verkehrszeichen. Dieses verkantet sich unter dem Pkw und wird bis in die Sether Straße mitgeschliffen. Nach Zeugenhinweisen konnte die Polizei den stark alkoholisierten Fahrer ausfindig machen. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Eventuelle Rückfragen von Journalisten bitte bis 13:10 Uhr unter 0151-11717416. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2022 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de