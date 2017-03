POL-SE: Brande-Hörnerkirchen, Barmstedter Straße (L 112) / 93-Jähriger erliegt seinen schweren Verletzungen von einem Verkehrsunfall am 14.03.17

Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 14.03.17, kam es bei Brande-Hörnerkirchen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 112. Ein dabei lebensgefährlich Verletzter verstarb gestern Abend. Ein 93-Jähriger war gegen 16.00 Uhr mit seinem Opel Astra auf der L 112 von Groß Offenseth-Aspern in Richtung Brande-Hörnerkirchen gefahren. Am Ende einer Linkskurve scherte der 93-Jährige aus, um einen 16-Jährigen auf seinem Kleinkraftrad zu überholen. Etwa 50 m nach dem Kurvenausgang kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen ihm und einen entgegenkommenden VW Caddy, der von einer 36-Jährigen gelenkt wurde. Hierbei wurde der 93-Jährige lebensgefährlich und die 36-Jährige leicht verletzt. Beide stammen aus der näheren Umgebung des Unfallortes. Gestern Abend verstarb der 93-Jährige im Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt bei 15.000 Euro. Die Unfallstelle wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de